Golf : Borussia empfängt Bergneustadt zum Topspiel

Düsseldorf Die Partie der Borussia gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt ist das Spiel des Ersten gegen den Zweiten in der Tischtennis-Bundesliga. Der erste Saisoneinsatz von Borussias Bestem, Timo Boll (WR 10), ist noch nicht sicher. Seine Rückenprobleme sind noch nicht vollständig abgeklungen.

Dass die Borussen auch ohne Boll höchstes Niveau besitzt, zeigten Karlsson (WR 24), Källberg (WR 57) und Walther (WR 89) beim Pokalsieger. Mit gehobenem Selbstvertrauen gehen die drei Stammspieler an die kommende Aufgabe heran. „Nach unserem Sieg am Sonntag in Grünwettersbach gehen wir gestärkt in die Begegnung“, bestätigt Borussia-Manager Andreas Preuß. Zuschauer sind am Staufenplatz weiterhin nur eingeschränkt und nach vorheriger Registrierung zugelassen. Die Partie gibt es auch live im Internet unter tv.borussia-duesseldorf.de und tischtennis-deutschland.tv.