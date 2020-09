Wie das neue Gebäude neben dem Hauptbahnhof aussehen soll : Baustart für das neue Duisburg Central Office

So soll das neue Bürogebäude einmal aussehen. Im September 2022 soll es fertig sein. Foto: HHVisions, Köln

Duisburg Bereits Anfang Oktober wird mit den Erdarbeiten für den Bau des Duisburg Central Office (DCO) im Quartier 1 neben dem Hauptbahnhof begonnen. Das teilte das Unternehmen Aurelis jetzt mit.

Generalunternehmer ist das zur österreichischen Porr-Gruppe gehörende Bauunternehmen Oevermann aus Münster. Derzeit baut Oevermann auch das Mercator One direkt vor dem Hauptbahnhof. Mit den Rohbauarbeiten für das Duisburg Central Office soll noch Ende des Jahres begonnen werden, so dass der Innenausbau ab August 2021 erfolgen könne, so die Aurelis. Fertigstellung und Übergabe des DCO sind für September 2022 geplant.