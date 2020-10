Kunstsammlung NRW in Düsseldorf : „Ein Museum ohne Besucher ist sinnlos“

Im Ständehaus am Kaiserteich und Schwanenspiegel ist das K21 der Kunstsammlung NRW untergebracht. Hier wird internationale Kunst der Gegenwart gezeigt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Neu im Job und im Ausnahmezustand: Seit Februar verantwortet Lilli von Bodman von Art Partner Relations die Veranstaltungen im Ständehaus und im K20 der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf.

Es gibt wohl kaum einen ungünstigeren Zeitpunkt, um eine Veranstaltungsfirma zu übernehmen, als wenn ein Veranstaltungsverbot ausgesprochen wird. Genau so ist Lilli von Bodman ergangen, als sie im Februar in ihren Job als Chefin von Art Partner Relations gestartet ist. Die Tochtergesellschaft der Stiftung Kunstsammlung NRW macht Sponsoring und veranstaltet Gala-Abende, Preisverleihungen, Konzerte, Kongresse und ähnliche Events im K20 am Grabbeplatz und im K21 Ständehaus. Doch im März, nur einen Monat nach Lilli von Bodmans erstem Tag, musste das gesamte Programm runtergefahren werden. Und nicht nur das – auch das Herz der Kunstsammlung, nämlich die Ausstellungen, waren geschlossen und verwaist.

Arbeit gab es für die neue Geschäftsführerin trotzdem genug. „Im Shutdown haben wir überlegt, wie wir Pandemie-unempfindlich werden können“, sagt Lilli von Bodman. „Das war Stress und Chance zugleich. Wir haben versucht, größtmögliche Flexibilität an den Tag zu legen und jegliche Formen von Formaten auszuprobieren.“ Durch die Corona-Schutzverordnung sei das Geschäft im Ständehaus und in den Museen kurzfristiger geworden, Veranstaltungen wurden umgewandelt, digital statt vor Ort.

Eine Preisverleihung im Ständehaus zum Beispiel hat von Bodman als Hybrid geplant – vor Ort waren deutlich weniger Besucher als sonst, die Tische müssen mit größerem Abstand stehen. Gleichzeitig wurde die Veranstaltung per Livestream im Internet übertragen für alle Gäste, die vor Ort nicht dabei sein konnten. „Wir hatten befürchtet, dass niemand einschaltet, aber am Ende haben Hunderte zugeguckt“, sagt sie. „Das Schöne ist: Der Inhalt steht viel mehr im Fokus, weniger der Event-Charakter.“ Auch Filmstudios haben die Locations in den vergangenen Monaten für Drehs für sich entdeckt.

Nervös wurde sie, als Bundeskanzlerin Angela Merkel und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) am 18. August in Düsseldorf zu Besuch waren – bei ihr im Ständehaus. „Das war einmalig“, sagt sie. „Das war ein gutes Beispiel, wie es funktionieren kann. Wir hatten keinen langen Vorlauf, die Planung haben wir zu zweit innerhalb von kurzer Zeit gestemmt.“

Dass Lilli von Bodman heute Sponsoren für die Kunstsammlung anwirbt und Veranstaltungen im Ständehaus organisiert, ist nicht selbstverständlich. Eigentlich kommt sie aus einem ganz anderen Bereich. Bodman hat Volkswirtschaftslehre in Freiburg im Breisgau studiert und danach hauptsächlich im sozialen Bereich gearbeitet – einige Jahre für eine Non-Profit-Organisation, später für den Malteser-Hilfsdienst, zuletzt war sie selbstständig.

Der Wechsel in die Kunst lag für sie trotzdem nahe. „Ich sehe den Künstler als Demografen, der gesellschaftliche Entwicklungen voraussieht – da gibt es eine große Parallele zwischen Sozialem und Kunst.“ Und auch die örtliche und emotionale Nähe sei da. „Ich wohne schon eine ganze Weile in Düsseldorf und war immer fasziniert von der Ausstellung, der Geschichte der Kunstsammlung und ihrem Versprechen“, sagt sie. „Ich habe ein hohes emotionales Interesse an der Kunst. Da geht es nicht nur um den Kopf, sondern ums Herz.“ Und dass sie mit Herz dabei ist, sei auch essentiell, um für das Haus zu werben.

Die Suche nach Sponsoren – oder Förderern, wie Lilli von Bodman sie nennt, – ist nämlich der zweite große Bereich. Dieser hat weniger unter der Corona-Krise gelitten als die Event-Branche. „Unsere Förderer sind bislang sehr treu mit der Kunstsammlung“, sagt sie. Inwieweit die Neuakquise von Förderern beeinträchtigt war, ließe sich aber wohl erst in einigen Monaten sagen.

Ganz deutlich wurde in den vergangenen Monaten für alle Mitarbeiter der Kunstsammlung: „Ein Museum ohne Besucher und ohne Mitarbeiter ist sinnlos. Das Haus lebt von den Menschen“, sagt Bianca Knall, kaufmännische Leiterin der Kunstsammlung. „Das hat mir extrem gefehlt. Man hat stark gemerkt, wie wichtig so ein kulturelles Leben ist.“

Mittlerweile sind wieder die ersten Besucher und Schulklassen in den Ausstellungsräumen unterwegs. Noch sind aber lange nicht so viele Besucher in den Museen, sagt Knall, „die Menschen sind noch unsicher“. Ein Gutes hat aber auch das: „Die Besuche in den Ausstellungen werden länger und intensiver“, sagt sie. Denn wer sich dafür entscheidet, ins Museum zu gehen, der macht es richtig.

