Nachverdichtung in Düsseldorf : Politik sucht Wege aus der Wohnungsnot

Düsseldorf Die FDP fragt nach dem Ausbau von Dachgeschossen, die CDU nach Flächen für Mini-Häuser: Im Wohnungsausschuss in Düsseldorf wurde am Montag diskutiert, wie man möglichst einfach neuen Wohnraum schaffen kann.

Die Verwaltung will demnach zunächst eine Karte erstellen, auf der Baublöcke mit günstigen Voraussetzungen für Aufstockungen ausgewiesen sind. Grundlage seien Mehrfamilienhäuser der Baujahre 1950 bis 1989 mit drei und mehr Wohnungen, die in der Hand eines einzelnen Eigentümers sind.

Die Architektin Susanna Kiiskinen vom Architekturbüro Eppinger & Kiiskinnen sagt, es gebe in vielen Häusern tolle Potenziale für den Ausbau: „Wir machen so etwas bereits seit Jahrzehnten.“ Aber: In einigen Fällen könnten die Lösungen heute zeitaufwendig und teuer sein – durch teils übermäßig strenge Vorschriften. So lohne sich der Ausbau aus Sicht einiger Hausbesitzer heute deutlich weniger.