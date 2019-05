Fußball im Süden : Dreikampf um den Aufstieg

WERSTEN Die Ergebnisse vom Wochenende

Der Dreikampf um zwei Aufstiegsplätze in der Kreisliga A bleibt weiter spannend. Tabellenführer TUS Gerresheim, der SV Wersten 04 als Zweitplatzierter sowie Verfolger SC Unterbach fuhren die erwarteten Dreier ein. Während Gerresheim und Unterbach zu deutlichen Resultaten kamen, taten sich die 04er bei TuSA schwer. Trotz schwacher Vorstellung reichte es jedoch zu einem knappen 4:3-Auswärtserfolg, vor allem weil sich Dreifach-Torschütze Tim Stemmer (43./72./74.) weiterhin treffsicher präsentiert und der zuvor eingewechselte Mike Neuen den Sieg in der Schlussphase noch perfekt machen konnte (86.). „Wir haben vor der Pause etliche Chancen vergeben“, räumte Trainer Dirk Engel ein, der sich über Stemmers aktuelles Leistungshoch (acht Treffer in den letzten vier Spielen) freut. Am Sonntag ist der Tabellenfünfzehnte Polizei SV in Wersten zu Gast. Anstoß ist um 15 Uhr.