Frühling : Der Mai und seine Blumenpracht

Urdenbach Der Urdenbacher Florist Markus Grützner gibt Tipps zu Frühblühern. Die Sommersaion starte inzwischen schon vor Ostern.

Der Wonnemonat zieht ins Land und mit ihm erwachen die Farben. Khalil Gibran, der libanesisch-amerikanische Dichter und Philosophen, sagte einmal: „Die Blumen des Frühlings sind die Träume des Winters“. Aber der Winter träumt offenbar nur noch kurz. Im nach oben hin geöffneten Gewächshaus von Blumenkunst Grützner finden sich fleißige Lieschen, Husarenknöpfchen, Petunien, Wandelrosen oder die Schneeflocke in geradezu überschäumender Farbenkomposition. Tatsächlich sind es alle Sommerboten – auch die Schneeflocke. „Die Sommersaison beginnt in den letzten Jahren schon zwei Wochen vor Ostern“, erklärt Markus Grützner, Chef des Gartenbetriebes in der Urdenbacher Allee.