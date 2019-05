Serie Radfahren in der Region : Auftragsboom bei Fahrradwerkstätten

Andreas Brossmann ist seit fast elf Jahren Inhaber einer Radwerkstatt in der Derendorfer Straße. „Wenn die Temperaturen über 20 Grad steigen, haben wir Hochsaison“, sagt er. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Wer derzeit sein Fahrrad in Reparatur gibt, muss Geduld mitbringen, denn die Fahrradbranche geht in die Hochsaison. Doch es gibt Möglichkeiten lange Wartezeiten zu vermeiden.

Von Stefan Osorio-König

Die ersten warmen Sonnenstrahlen der vergangenen Wochen haben wieder vermehrt Radfahrer auf die Straßen gelockt. Das macht sich auch in der Radbranche bemerkbar, vor allem bei den Fahrradwerkstätten. Deren Auftragsbestände steigen gegenwärtig wieder steil an. „Im Moment beträgt die Wartezeit etwa eine Woche“, erklärt Andreas Brossmann, der in der Derendorfer Straße die Fahrradwerkstatt Bicycle Doctor betreibt. „Doch schon bald wird das bis auf drei Wochen ansteigen.“ Bei vielen Kunden stehe die Inspektion des Fahrrads ganz oben auf der Prioritätenliste, nachdem sie einen langen Winter damit nicht gefahren waren. „Wenn die Temperaturen über 20 Grad steigen, dann haben wir in der Radbranche Hochsaison“, so Brossmann weiter. „Da kommen dann zusätzlich zu denen, die immer fahren, auch noch die reinen Sommer- und Sport-Fahrer.“

Eine Frau betritt mit ihrem Fahrrad die Werkstatt. Sie hat das Gehäuse ihres Rücklichts verloren. Ein kurzer Blick auf das Modell, einige geübte Handgriffe und ein neues rotes Gehäuse ziert das Rücklicht des Rads. „Bei Kleinigkeiten sehen wir zu, dass wir sie direkt reparieren können“, so Brossmann. Neben der Inspektion zu Anfang der Radsaison würden auch viele Schlauch- und Bremswechsel anfallen. Und auch die Schaltungen müssten dann oft wieder richtig eingestellt werden. Im Herbst läge dann das Augenmerk wieder verstärkt auf dem Licht.

Info Inspektionen und Reparaturen Wartezeit Bald beginnt wieder die Hochsaison für Fahrradfahrer. In den Fahrradwerkstätten haben die Mechaniker zur Zeit alle Hände voll zu tun. Die Wartezeit kann bis zu drei Wochen betragen. Sicherheit Mit dem Fahrrad bewegt man sich im Straßenverkehr. Deswegen sind eine regelmäßige Überprüfung von Licht, Bremsen, Kette und Lenker sehr wichtig. Und Verschleißteile sollten regelmäßig ausgetauscht werden.

Ein junger Mann betritt mit seinem Mountainbike die Werkstatt. Er hatte einen Unfall. Das Vorderrad ist komplett verbogen. Eine schnelle Reparatur ist hier nicht möglich. Er bekommt einen Termin. Eine Woche wird es dauern, bis er sich wieder auf sein Fahrrad schwingen kann.

Viele Menschen kommen für Reparaturen. Andere würden jahrelang nichts an ihrem Fahrrad reparieren lassen. „Da kann dann schon mal schnell ein Betrag von 300 Euro an Reparaturen zusammen kommen“, erklärt Brossmann. „Aber das sind im Vergleich zum Auto natürlich immer noch verschwindend geringe Kosten.“ Dennoch müsse man auch beim Fahrrad von durchschnittlichen Kosten von zehn bis 15 Euro monatlich ausgehen. Immerhin befänden sich auch am Fahrrad etliche Verschleißteile. Dazu gehören neben den Reifen auch die Kette und Bremsbeläge. Aber auch die Lenker sollte man regelmäßig austauschen. „Bei Alu-Lenkern sollte das alle zwei Jahre passieren“, so Brossmann weiter. Bricht ein Lenker durch mechanische Belastung während der Fahrt, kann es zu folgenschweren Unfällen und Stürzen kommen. „Wir haben so fünf gebrochene Lenker pro Jahr.“

Ein älterer Herr kommt in die Werkstatt. Er holt sein Fahrrad aus der Reparatur ab. Eine gute Woche hatte er warten müssen. „Ideal wäre es, wenn die Leute schon im Januar und Februar kommen würden, da hätten sie dann kaum Wartezeiten für Reparaturen und Inspektion“, so Brossmann. „Ich kann immer nur dafür plädieren, dass die Leute im nächsten Jahr schon im Winter zu uns kommen, um ihr Rad fit für den Sommer zu machen.“