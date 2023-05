Wegen Stichwahl in der Türkei Staus vor dem türkischen Konsulat in Düsseldorf

Am Mittwoch (24. Mai) haben die in Deutschland lebenden Türken die letzte Chance, ihr Kreuzchen entweder für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan oder für Herausforderer Kemal Kilicdaroglu zu machen. Dann schließen die Wahlbüros und dann sollte für die Anwohner in Heerdt auch das Verkehrschaos rund um das Konsulat zu Ende sein, unter dem sie nicht nur bei der Stichwahl, sondern auch in der ersten Wahlrunde leiden mussten.