Euro 2024 in der Arena So teuer sind VIP-Tickets für die Fußball-EM in Düsseldorf

Seit kurzer Zeit steht fest, dass ab 3. Oktober Bewerbungen für den Großteil der Tickets für die Fußball-Europameisterschaft möglich sein werden, auch für die fünf Spiele in Düsseldorf. Was vielen aber gar nicht bekannt sein dürfte: Schon jetzt können Eintrittskarten gekauft werden – und zwar für den VIP-Bereich, also die besonders teuren.