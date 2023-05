Ausstellung in Düsseldorf Der fabelhafte Behrensbau

Im Behrensbau am Mannesmann-Ufer kreuzen sich die großen Linien der lokalen, deutschen und internationalen Geschichte. Anschaulich macht dies jetzt in dem Sandstein-Bau eine absolut empfehlenswerte Ausstellung: Die edle Holztür aus dem Vorstandsbüro des Mannesmann-Konzerns ist darin ebenso zu sehen wie die Gemälde der ersten beiden NRW-Ministerpräsidenten, die hier residierten, und die Puppe, welche die damals 13-jährige Yussar auf ihrer Flucht von Syrien nach Deutschland bei sich trug. Sie brachte sie mit in den Behrensbau, wo 2015 bis 2017 eine Notunterkunft für Geflüchtete untergebracht war.