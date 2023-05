Opern-Ufo am Rheinufer Kinderkönigreich mit Musik

Das Ufo ist bereits gelandet: Am Robert-Lehr-Ufer in Golzheim steht als silberfarbige Gebilde, das an eine Raumstation erinnert. Ab Freitag, 2. Juni, findet dort für alle Neugierigen ab sechs Jahren die Uraufführung von „Kinder an die Macht!“ statt. Auf der Basis von Workshops mit Kindern hat das Regieteam mit Komponist Marius Schötz und der Librettistin Marthe Meinhold, ein Stück entwickelt, das Kinderfantasien in ein Musiktheater verwandelt: Sie laden ein ins Kinderkönigreich samt Dienstpersonal, Audienz und königlicher Musik. Dort befehlen die Kleinsten nach Herzenslust. Doch eine graue Gefahr geht um: La Noia – die Langeweile schleicht herum. So steigen die königlichen Kinder kurzerhand vom Thron, um ihr Königreich zu retten. „Kinder an die Macht!“ ist das spartenübergreifende Finale der Spielzeit im kleinen Ufo mit zwei Sängern, zwei Tänzern und drei Instrumentalisten. Es wird vom 2. bis 4. Juni gezeigt.