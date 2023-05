Bereits im anderen Outfit präsentiert So entschuldigt sich Werder für Fauxpas bei Vorstellung von Fortuna-Profi Kownacki

Dawid Kownacki trifft am wenigsten Schuld. Er ist da in etwas hineingeraten, was so nicht hätte passieren sollen. Der 26-Jährige hat tatsächlich immer mit offenen Karten gespielt. Bereits seit Monaten war klar, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Fortuna nicht verlängern würde. Eine Trennung nach vier Jahren mit vor allem wirtschaftlich bitteren Folgen für Fortuna – der Rekordtransfer (kam für sieben Millionen Euro) konnte sich ablösefrei einen neuen Arbeitgeber suchen.