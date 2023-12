Interview Koordinator Luksic „Die Straße bleibt Verkehrsträger Nummer 1“

Luksic In der Vergangenheit wurden zu wenige Bauprojekte umgesetzt, und dies bei weiter steigendem Verkehrsaufkommen. Das ist für eine Wirtschaftsnation wie Deutschland so nicht hinnehmbar. Der Verkehr in Deutschland wird in jeder Hinsicht zunehmen. Um einen Verkehrsinfarkt zu verhindern, brauchen wir dringend mehr Tempo für den Ausbau aller Verkehrsträger – auch der Straße. Deshalb beschleunigen wir Planung, Genehmigung und Bau von Lückenschlüssen und die Auflösung von Engpässen im Fernstraßennetz, etwa mit dem kürzlich beschlossenen Planungsbeschleunigungsgesetz.