Geplanter Ausbau des Reisholzer Hafens Verwaltung arbeitet Studie für Hafen-Ausbau auf

Die Verwaltung sagte zu, die Anregungen und Bedenken der Initiative Hafenalarm gegen den Ausbau des Hafens mit einem Containerterminal in den Prozess mitzunehmen: Alle fachlich genannten Aspekte würden ernst genommen. Darüber hinaus sei es der Verwaltung immer wichtig gewesen, dass die Bürgerinitiative als eine wichtige Akteurin in den weiteren Kommunikation- und Planungsprozess – wie auch immer dieser sich ausgestalte – eingebunden werde. Die Bürgerinitiative bringe sich seit Jahren sehr engagiert und mit viel Motivation in die Prozesse rund um den sogenannten D.Port ein, was zu einer hohen Wertschätzung für das Engagement bei der Verwaltung führe, heißt es in der schriftlichen Antwort der Stadt weiter. So sei von der Beigeordneten Cornelia Zuschke, die zugleich Aufsichtsratsvorsitzende der Hafen-Entwicklungsgesellschaft ist, die Initiative ergriffen worden, die Genehmigung einzuholen und die Machbarkeitsstudie der Initiative zur Verfügung zu stellen: „Alle vorgebrachten Aspekte werden eine Beachtung im Rahmen der gesamtstädtischen und planungsrechtlichen Einordnung finden und abwägend in den Planungsprozess eingebracht.“