Sieg nach Penaltyschießen DEG auf dem besten Weg ins Viertelfinale

Einen solchen Abend erlebte die Düsseldorfer EG also am Dienstag bei den Fischtown Pinguins. Das war nicht immer etwas für Feinschmecker, aber B-Noten interessieren in dieser Jahreszeit ohnehin nicht mehr. Es geht um Punkte, egal wie. Erst recht, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die in der Tabelle nicht weit voneinander entfernt sind. Ging es für die DEG doch darum, ein weiteres Team deutlich zu distanzieren. Das klappte zwar nicht ganz, aber die DEG gewann mit 3:2 nach Penaltyschießen und hat als Tabellenfünfter nun sieben Punkten Vorsprung auf Platz sieben. Dort stehen die Kölner Haie, die einen unerwartet deutlichen 5:2-Sieg in Mannheim feierten. Was das Rennen um Platz sechs weiter spannend macht. Trotzdem kommt die DEG ihrem Saisonziel immer näher.