Wahlen in Düsseldorf Wer für die grüne Doppelspitze kandidiert

Für die anstehenden Wahlen bei den Grünen stehen die Zeichen in der Fraktion auf Kontinuität und beim Kreisverband auf Erneuerung. So sucht die Partei eine neue Doppelspitze. Bei den Wahlen am 11. März werden Sprecherin Mirja Cordes und Sprecher Stefan Engstfeld nicht mehr antreten, wie sie jetzt in einem Schreiben an die Mitglieder mitteilten. Zwei Kandidatinnen und zwei Kandidaten für die Nachfolge gibt es bereits. Dem dreiköpfigen geschäftsführenden Vorstand erhalten bleiben könnte Philippe Büttner als Kreiskassierer, der sich erneut aufstellen lassen will. Für die Fraktion im Stadtrat hingegen will sich das Duo Angela Hebeler sowie Norbert Czerwinski wieder zur Wahl stellen, wie beide auf Nachfrage unserer Redaktion mit Blick auf eine Wahl in April oder Mai sagen.