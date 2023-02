Talentförderung in Düsseldorf Viele neue Angebote im Haus der Talente am neuen Standort

Das Haus der Talente bietet jetzt wieder jede Menge interessante Kurse für Kinder und Jugendliche, praxisorientierte Fortbildungen für Lehrkräfte und vielfältige Elternwerkstätten am neuen Standort an der Oberrather Straße 37 in Rath an. Zum Auftakt lädt die Stiftung am Donnerstag, 2. März, ab 18 Uhr Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte aller Schulformen, pädagogische und psychologische Fachkräfte sowie Eltern zum Vortrag „Positive Psychologie“ von Tanja Baudson ein.