Verbesserung des ÖPNV in Düsseldorf Taktverdichtung auf der Linie 705

In der Ratssitzung im Dezember wurde das Projekt „RheinTakt“ beschlossen, mit dem kurzfristig Optimierungen des ÖPNV-Angebots erreicht werden sollen. Die Bezirksvertretungen konnten dazu Anregungen und Wünsche einfließen lassen. So haben die Grünen in der Bezirksvertretung 6 um eine Taktverdichtung auf der Bahnlinie 705 gebeten. Zurzeit endet jede zweite Bahn am Spichernplatz, so dass bis Unterrath nur ein 20-Minuten-Takt besteht. Am Wochenende wird Unterrath gar nicht angefahren. „Das reicht nicht und zudem sind die Bahnen einfach zu voll und das wird noch schlimmer werden, denn auf der Linie 705 sollen künftig kürzere Wagen eingesetzt werden“, sagt Lukas Mielczarek (Grüne).