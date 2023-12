Erweiterungspläne in Düsseldorf Warum der Aquazoo dringend wachsen will

Das Aquazoo Löbbecke Museum feiert einen Rekord: 2023 haben erstmals mehr als 500.000 Menschen die Einrichtung im Nordpark besucht. Das seien mehr als in jedem anderen Kalenderjahr zuvor, verkündete Aquazoo-Direktor Jochen Reiter am Montag stolz. Zahlen, die auch einer alten und vielfach geäußerten Forderung nun wieder Nachdruck verleihen. „Eine Erweiterung muss kommen. Wir platzen aus allen Nähten“, sagt er. Ein Wunsch, der nun möglicherweise von der Politik erhört wird. So beschloss der Rat vergangene Woche, für die Zukunftsplanung des Aquazoos 100.000 Euro im neuen Haushalt bereitzustellen.