Düsseldorfer Filmschaffende in Berlin Viele Filmgrößen kamen zum Empfang in Berlin

Während der Berlinale wurde die nordrhein-westfälische Landesvertretung in Berlin wieder zum Treffpunkt der Filmschaffenden. Auf Einladung von Ministerpräsident Hendrik Wüst und Petra Müller, Geschäftsführerin der Filmstiftung, waren rund 1000 Gäste vor Ort. Im Mittelpunkt des Abends standen die Teams der 15 filmstiftungsgeförderten Filme, die bei der 73. Berlinale gezeigt werden. Zu Gast waren etwa die Teams des Wettbewerbsfilms „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ von Margarethe von Trotta mit Vicky Krieps und Ronald Zehrfeld, das Team von „Inside“ von Vasilis Katsoupis mit Willem Dafoe, „Sisi & Ich“ von Frauke Finsterwalder mit Susanne Wolff und Sandra Hüller, „Rheingold“ mit Regisseur Fatih Akin und Hauptdarsteller Emilio Sakraya, Oskar Roehler mit seinem Team „8 ¼“ mit Oliver Masucci und Anne Ratte Polle, Luna Schweiger und Tim Oliver Schultz von Til Schweigers Fortsetzungs-Kultkomödie „Manta Manta Zwo“, das Team von „Der Pfau“ mit Regisseur Lutz Heineking und Hauptcast Lavinia Wilson, Svenja Jung, Tom Schilling und Jürgen Vogel und Veronica Ferres mit dem Team von „Lebenslänglich Erlemann“. Außerdem versammelten sich diese prominenten Filmschaffenden anlässlich des großen und traditionsreichen Branchen-Happenings in der NRW-Landesvertretung: Meltem Kaptan, Iris Berben, Lars Eidinger, Aylin Tezel, Sönke Wortmann, Wim Wenders, Caroline Peters, Justus von Dohnányi, Mark Waschke und auch Katharina Schüttler.