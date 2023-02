Zwei von drei städtischen Düsseldorfer Saunen sind schon zu Unterschriftensammlung gegen Saunaschließung

Per Wettbewerb sucht die städtische Bädergesellschaft einen Namen für das neue Benrather Hallenbad, das im Herbst eröffnen soll. Bei einer Vorauswahl haben sich drei Vorschläge herauskristallisiert: Aquavita Benrath, Badehaus Benrath und Vitalbad Benrath. In den sozialen Medien gibt es Kritik – sowohl an der Namenswahl als auch am Vorgang an sich: „Hauptsache wir können bald wieder schwimmen“, heißt es von vielen.