„Bauwerk des Jahrhunderts“: Der Rheinufertunnel in Düsseldorf wird 25 Jahre alt

Der Rheinufertunnel in Düsseldorf wird 25 Jahre alt

Düsseldorf Kein Straßenbauprojekt hat die Landeshauptstadt so nach vorne gebracht wie der Tunnel vor der Altstadt. Während unten am Tag 55.000 Autos durch die Röhren rollen, kann oben flaniert werden.

Am 15. Dezember steht für Düsseldorf ein wichtiger Geburtstag an: An diesem Tag vor 25 Jahren erfolgte die Verkehrsfreigabe für den Rheinufertunnel. Das Vorhaben wurde rasch als Jahrhundertprojekt bezeichnet, und für dieses wird die Stadt jetzt auch vom Düsseldorfer Architekten- und Ingenieurverein (AIV) geehrt.