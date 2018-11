Airport Düsseldorf: Neues Parkhaus am Flughafen mit 3400 Plätzen

Geplant ist ein achtgeschossiges Gebäude am Kieshecker Weg. Rund 3.400 Stellplätze soll der Neubau in unmittelbarer Nähe zum Parkhaus P4 bieten. ⇥Foto: Airport Foto: Flughafen DSSD

Düsseldorf Das Parkplatzangebot am Düsseldorfer Flughafen erhöht sich mit dem zusätzlichen Parkhaus auf über 23.000 Stellflächen. Der Airport investiert rund 50 Millionen Euro in das neue Projekt. Bis das Gebäude fertig ist, dauert es aber noch.

Geplant ist ein modernes, achtgeschossiges Gebäude am Kieshecker Weg. Rund 3.400 Stellplätze soll der Neubau in Nähe zum Parkhaus P4 bieten. „Unser bestehendes Parkplatzangebot ist in der Hauptreisezeit bereits heute sehr stark nachgefragt. Darum haben wir uns entschieden, auf dem Flughafengelände ein weiteres Parkhaus für unsere Kunden in attraktiver Lage zu errichten“, so Thomas Schnalke, Sprecher der Geschäftsführung des Flughafens.