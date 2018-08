Düsseldorf - Rheinbahn muss Fahrten aus Fahrermangel streichen

Rheinbahn muss Fahrten aus Mangel an Fahrern streichen

Nahverkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Das Nahverkehrsunternehmen hat nicht genug Personal für Busse und Bahnen. Vor allem auf der U75 kommt es zu Ausfällen. Bis Ende 2019 will die Rheinbahn 150 Fahrer einstellen.

Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Rheinbahn kämpft mit einem Mangel an Fahrern für ihre Busse und Bahnen – und muss sogar Fahrten streichen. Besonders betroffen ist die Linie U75 von Neuss zur Vennhauser Allee. Aber auch auf anderen Linien gab es in letzter Zeit Ausfälle. Das Unternehmen bestätigte Informationen unserer Redaktion. Ein Sprecher redet von „größeren Problemen“ und einer „nicht behobenen“ Situation.

Zahlen will die Rheinbahn trotz mehrerer Nachfragen nicht nennen. Daten zu Ausfällen veröffentliche man nicht, da sie „wettbewerbsrelevant“ seien, heißt es zur Begründung. Zudem wolle man zunächst die Politik und die Städte informieren. Die U75 ist stark betroffen, weil auf dem Betriebshof Heerdt besondere Personalknappheit herrscht.

Einstieg ohne Bus-Führerschein Voraussetzungen für Bus- und Bahnfahrer sind ein Hauptsschulabschluss und ein Führerschein. Der Bus-Führerschein lässt sich in der Ausbildung im Unternehmen erwerben.

Auf den Anzeigetafeln werden Ausfälle aus Personalmangel allgemein als „betriebliche Störung“ ausgewiesen – die Fahrgäste erfahren also den konkreten Grund nicht. Vorstand Klaus Klar sagt, man habe bereits nachgesteuert. Zudem plant die Rheinbahn eine Einstellungsoffensive: Bis Ende 2019 sollen 150 Fahrer geworben werden.

Der Bedarf an Mitarbeitern ist erheblich gestiegen, vor allem wegen der Wehrhahn-Linie. Bei der Rheinbahn sind 1440 Fahrer beschäftigt, etwa zwei Drittel für Busse und ein Drittel für Bahnen. Sie machen rund die Hälfte der Gesamtbelegschaft aus. Die Rheinbahn will ihr Angebot weiter ausbauen – und braucht dafür Personal: Für die Metro-Busse, die in der kommenden Woche starten, benötigt man 60 neue Fahrer, darüber hinaus sollen die Stadtbahnen abends häufiger verkehren. Der Start dieser Prestige-Projekte sei nicht gefährdet, sagt Unternehmenssprecher Eckhard Lander.