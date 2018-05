Langenfeld: Die Rheinbahn verpasst ihr selbst gestecktes Wachstumsziel

Langenfeld Die Zahl der Fahrgäste steigt nur langsam, obwohl die Stadt mehr für den Nahverkehr ausgibt.

Das wirtschaftliche Ergebnis ist gut Die Stadt muss der Rheinbahn einen höheren Zuschuss zahlen - das ist im Rathaus aber so gewünscht, da man einen Ausbau des Nahverkehrs unterstützen will. Der Ausgleichsbedarf ist aber kleiner als erwartet: Statt geplanter 74 Millionen Euro müssen die Kommunen, vor allem Düsseldorf, nur 65 Millionen Euro zuschießen (Vorjahr: 62 Millionen). Andererseits kann sich Düsseldorf über die vermutlich erste Dividende von der Rheinbahn freuen. Weil das Unternehmen sein Grundstück in Oberkassel verkauft und RWE-Aktien übertragen hat, fließen 15 Millionen Euro zurück in die Stadtkasse. Die Rheinbahn hat einen Umsatz von 263 Millionen Euro erzielt (plus 1,9 Prozent), davon kommen 230 Millionen Euro aus Fahrgelderlösen (plus 5,8 Prozent), Der Kostendeckungsgrad sinkt auf 81,2 Prozent, liegt aber über Branchenschnitt.