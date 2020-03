Verkehr in Düsseldorf : Rheinbahn befördert 230 Millionen Fahrgäste

Verkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Rund fünf Millionen Menschen mehr sind 2019 mit Bussen und Bahnen des Düsseldorfer Verkehrsunternehmens gefahren. Der Vorstandsvorsitzende und Arbeitsdirektor Klaus Klar will den Takt weiter verdichten und ausweiten.

Die Rheinbahn hat 2019 nach eigenen Angaben einen Fahrgast-Rekord aufgestellt: 230 Millionen Menschen sind demnach im vergangenen Jahr mit Bus und Bahn gefahren – fünf Millionen Passagiere mehr als 2018. Vor allem Firmen-Tickets und das YoungTicketPlus – eine Art Azubi-Flatrate für Bus und Bahn, die in ganz NRW gilt –, sollen mit jeweils knapp zwei Millionen Kunden einen großen Anteil an dem Fahrgast-Wachstum gehabt haben.

„Wir arbeiten intensiv an Verbesserungen für unsere Fahrgäste“, sagt Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor des Unternehmens. „Diesen deutlichen Aufwärtstrend wollen wir auch 2020 fortsetzen: Taktverdichtungen und Taktausweitungen verbessern das Angebot für unsere Fahrgäste nochmals“, so Klar. Zudem habe die Rheinbahn die Kilometerleistung um vier Prozent erhöhen können. „Wir sind auf dem richtigen Weg, erste Wahl für Mobilität in und um Düsseldorf zu werden.“