Geld für Düsseldorf : Bund fördert grüne Welle für die Rheinbahn

Die Rheinbahn soll nicht an Kreuzungen stoppen müssen. Bei der Wehrhahnlinie, hier an der Kreuzung Worringer Straße, klappt es damit bereits gut. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf 240 Ampeln sollen „Infrarot-Baken“ erhalten, damit Bus und Bahn schneller vorankommen

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert die ausstehenden Maßnahmen. Die Ausstattung der Ampeln mit intelligenter Steuerung wird mit 413.405 Euro unterstützt. Den entsprechenden Förderbescheid nahm die Rheinbahn mit Vertretern der Stadt Düsseldorf im Dezember in Berlin entgegen. Die Landeshauptstadt erhält insgesamt rund 7,8 Millionen Euro vom Bund für die Digitalisierung kommunaler Verkehrsmittel.

Die Rheinbahn installiert mit dem Geld Infrarot-Baken an 240 Ampelanlagen. Diese Baken geben allen Bussen und Bahnen beim Vorbeifahren ein Signal, damit sie sich bei der Ampel „anmelden“. Diese schaltet dann auf Grün, die Fahrzeuge können ohne Halt weiterfahren.

Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender der Rheinbahn, freut sich über die Förderung des Verkehrsministeriums. Mit der Stadt Düsseldorf arbeite das Nahverkehrsunternehmen kontinuierlich daran, die Ampelanlagen zu beschleunigen, „damit unsere Fahrzeuge weniger Zeit verlieren und unsere Fahrgäste zuverlässig und pünktlich an ihr Ziel kommen“. Für Oberbürgermeister Thomas Geisel hat „emissionsarme, umweltfreundliche und effiziente Mobilität bei uns in Düsseldorf höchste Priorität“. Die Digitalisierung, die eine grüne Welle für Bus und Bahn an Kreuzungen ermöglicht, sei dafür ein gutes Beispiel. Dabei sei jede Unterstützung aus Berlin willkommen.