Geheimnis Seltener Krankheiten entschlüsseln : Ärzte helfen beim Erkennen Seltener Krankheiten

Düsseldorf Experten der Uniklinik stellen drei Krankheiten vor, die sich hinter akuten neurologischen Beschwerden verbergen können.

(semi) Seltene Erkrankungen – das klingt so, als ob nur wenige Menschen betroffen seien. Tatsächlich haben aber alleine in Deutschland fast vier Millionen Menschen eine. „Selten“ – das bedeutet nur, dass höchstens einer von 2000 Menschen daran erkrankt ist. Wegen der Seltenheit und Komplexität vergehen bis zur richtigen Diagnosestellung und dem Beginn einer Therapie im schlimmsten Fall Jahre. Das Zentrum für Seltene Erkrankungen Düsseldorf lädt daher regelmäßig zu Informations- und Fortbildungsveranstaltungen, mit denen man sich an Laien, Interessierte, Patienten, Angehörige und Fachleute wendet.