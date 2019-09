Strategiesitzung mit neuem Vorstand : Düsseldorfer Rheinbahn steht vor großen Aufgaben

Düsseldorf Der neue Vorstand legte dem Aufsichtsrat seine ersten Pläne vor. Statt revolutionärer Ideen setzt man auf viele kleine Verbesserungen. Die Rheinbahn steht vor enormen Investitionen.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

In einer rund sechsstündigen Klausurtagung hat der neue Vorstand der Rheinbahn am Mittwoch dem Aufsichtsrat seine Pläne vorgelegt. Dem Vernehmen nach präsentierte das vor sechs Monaten angetretene Führungstrio keine revolutionären Ideen – sondern will durch Verbesserungen im Kerngeschäft der Rheinbahn die Zufriedenheit der Fahrgäste kurzfristig steigern.