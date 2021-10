Kultur in Düsseldorf : Wenn es regnet, soll es nicht mehr auch im Reinraum regnen

Düsseldorf Die ehemalige öffentliche Toilettenanlage unterhalb des Jahnplatzes, die seit 20 Jahren mit Kunst, Kultur, Musik, bespielt wird, droht abzusaufen.

20 Jahre lang konnte der Verein miet- und gestaltungsfrei wirken. „Was viele Jahre ein Vorteil war, ist jetzt ein Nachteil“, gesteht Korbmacher. „Wir haben lange gebraucht, einen festen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung zu finden. Das haben wir jetzt seit einem Monat und die Gespräche haben sich gut entwickelt.“ So verlangen die Förderer der Off- und Sub-Kultur, die sich in einigen Fällen zur Hochkultur entwickelt hat, gar nicht, dass die Stadt die Wasserschäden in den Räumen saniert. „Dafür stehen wir bereit und in den Startlöchern. Dafür haben wir bereits eine geraume Summe akquiriert“, berichtet Korbmacher. Es soll nur einfach nicht mehr in die Räume regnen, wenn es draußen regnet.