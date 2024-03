Privatgärtner öffnen ihre Paradiese So wird die Offene Gartenpforte 2024 im Kleverland

Den Auftakt hat am Sonntag Haus Eyl im Bedburg-Hauer Ortsteil Huisberden gemacht. Das fünf Hektar große Gelände gehört zu einem ehemaligen Wasserschloss. „Der Reiz unseres Gartens liegt in der Wildheit“, so Tina Abbing. Es werde gegärtnert nach dem Prinzip „gepflegte Unordnung“. Den typisch niederrheinischen Charakter mit Weißdornhecken, Kopfweiden, Wiesenflächen und alten Obstbäumen wolle sie nicht verändern. Die Narzissen bestimmen das Frühlingsbild, insgesamt 50 verschiedene Sorten wachsen überall verteilt. So dauert die Blütenpracht bis weit in den Mai hinein. „Ein wilder Garten ist ja derzeit auch ein Trend“, so Abbing. Biodiversität sei das Stichwort, Insekten, Vögel und viele andere Tiere fühlten sich hier wohl, finden Unterschlupf, Nahrung und Lebensraum. Das sei ihr wichtigstes Anliegen. Auch ein wilder Garten braucht Pflege. „Das ist Leidenschaft, ich bin einfach jeden Tag im Garten“, sagt sie. Probleme gab es durch die großen Regenmengen der letzten Monate. Vom alten Wasserschloss gibt es noch Burggräben, die voll Wasser sind, der Lehmboden ist schwer. Besucher sollten festes Schuhwerk mitbringen.