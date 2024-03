Internationale Studierende Global gefragt

Für die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf (IHK) sind internationale Studierende ein wichtiger Teil der Lösung für die Fachkräftesicherung in unserer Region – und auch in Deutschland insgesamt. „Allein durch Inländer lässt sich das Problem des Fachkräftemangels nicht lösen“, sagt Nikolaus Paffenholz, Geschäftsführer Unternehmensservice der IHK Düsseldorf. „Zudem studieren an den Hochschulen in der Region Düsseldorf Menschen aus über 150 Nationen. Noch bevor diese ihre Abschlüsse machen, stellen sie bereits eine wichtige Quelle für die Fachkräftesicherung in lokalen Unternehmen dar. Sie arbeiten bereits während des Studiums in Unternehmen – beispielsweise im Rahmen von Praktika. Viele von ihnen werden später übernommen. Eine Empfehlung für Unternehmen wäre, bei der Suche nach Fachkräften auch die lokalen Hochschulen zu berücksichtigen und das Fachkräftepotenzial der internationalen Studierenden in Betracht zu ziehen.“