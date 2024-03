Sonderausstellung Kunstmuseum Bonn zeigt „Studio Paintings“ von Katharina Grosse

Grosse, geboren 1961, studierte an den Kunstakademien Münster und Düsseldorf. Sie war Professorin an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und später bis 2018 an der Kunstakademie Düsseldorf. Sie lebt und arbeitet in Berlin und ist Mitglied der Akademie der Künste. Ihre Bilder sind in Gruppen- und Einzelausstellungen im In- und Ausland zu sehen.