Landmaschinenhändler Moerschen aus Tönisvorst Eigene Meisterschule gegen den Fachkräftemangel

Seit Conrad Moerschen im Jahr 1893 eine klassische Schmiede gegründet hat, hat sich viel getan in dem inzwischen in der fünften Generation geführten Tönisvorster Familienunternehmen, das heute rund 80 Mitarbeiter beschäftigt. „Die größte Herausforderung ist heutzutage die Nachwuchsgewinnung“, sagt Conrad Moerschens Ururenkel Veit Ulbricht, der das Unternehmen gemeinsam mit seiner Mutter Jutta Schröer-Ulbricht führt. Dabei ist er einen ungewöhnlichen, aber für das Unternehmen konsequenten Weg gegangen: Er gründete 2022 die Landbautechnische Akademie Rheinland (LAK), in der nicht nur Weiterbildungskurse angeboten werden, sondern in Kooperation mit der Handwerkskammer Düsseldorf sogar Meisterkurse. Zwei Dozenten wurden eingestellt, zudem eine Teilzeitkraft für das Organisatorische. Externe Dozenten kommen für Fachthemen ins Haus.