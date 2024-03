Bekannt für riesige Stahlskulpturen Bildhauer Richard Serra mit 85 Jahren gestorben

Die meisten von Serras Werken, viele davon nach Modellen in Deutschland hergestellt, sind groß und tonnenschwer. Für mehr als 100 öffentliche Orte hat er Skulpturen geschaffen, von Philadelphia und St. Louis über São Paulo bis Bochum und Kassel. Seinen Entwurf für das Holocaust-Mahnmal in Berlin zog er allerdings im Streit wieder zurück. Die Grundidee mit einem Meer aus Stelen stammt von ihm. Als sein Entwurf aber verändert wurde, zog Serra ihn „aus privaten und künstlerischen Gründen“ zurück. Eine andere Skulptur in New York wurde nach starken Protesten wieder abgebaut. Serra sei so „stählern und kompromisslos wie seine Werke“, schrieb der britische „Guardian“ einmal.