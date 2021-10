Uraufführung in der Tonhalle : Wie Religion und Politik verwoben sind

Düsseldorf In der Tonhalle feierte die szenisch-musikalische Aufführung „Zweig und Eselin“ Premiere. Gefördert wurde sie vom Verein „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

„Die Vögel und die Kriechtiere – es reut mich, sie geschaffen zu haben.“ Dieser dem Herrn in der biblischen Schöpfungsgeschichte selbst zugeschriebene Seufzer war eines von unzähligen Zitaten historischer, biblischer und literarischer Quellen. Ausgestoßen wurde der Seufzer mal in deutscher, mal in hebräischer Sprache von einem Gesangstrio aus Sopranistin, Altistin und Bass. Es nahm in der fulminanten Uraufführung von „Zweig und Eselin“ in der Tonhalle den Part des kommentierenden Chores in der klassischen griechischen Tragödie ein.