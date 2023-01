Show im Schauspielhaus Drag-Show mit politischer Botschaft

Die Drag-Quens und Drag-Kings gewährten in ihren Auftritten tiefe Einblicke in ihre Seele und ihr wirkliches Ich, das noch immer im Alltag kaum offen gezeigt werden könne. Dabei beeindruckte vor allem Ophelia Amok, die am Ende ihrer Performance nackt auf der Bühne stand und so ihre ganze Verletzlichkeit dem Publikum entgegen schrie, ohne ein Wort zu sagen.