Plakat-Aktion nach dem Spiel Warum die DEG einen doppelten Derbysieg feierte

Tatsächlich hatten die Gäste aus der Domstadt kein schlechtes Spiel abgeliefert, viele gefährliche Umschaltsituationen kreiert, insgesamt 24 Schüsse aufs Tor von Haukeland abgefeuert und nur 15 gegnerische Torschüsse zugelassen, allein: Ein Schönheitspreis bringt am Ende nicht immer Punkte. Das sah auch Roger Hansson so. „Was das Spielerische angeht, war es vielleicht nicht unser schönster Sieg, aber das ist mir heute egal“, sagte der DEG-Coach auf der Pressekonferenz. „Das Spiel mit Scheibe war von uns im zweiten und dritten Drittel nicht gut, aber dafür stimmte der Einsatz. Das hat uns den Sieg gebracht.“ In der Tat sah das Gros der 13.102 Zuschauer im ausverkauften Dome eine DEG-Mannschaft, die sich in so gut wie jeden Zweikampf warf und immer wieder dem Puck nachsetzte. So wie Ehl vor der Entstehung des 2:1 durch Eder in der 19. Minute. Apropos Eder: Der gebürtige Tegernseeer mausert sich in dieser Spielzeit zum Haie-Schreck, erzielte am Freitag bereits seine Tore drei und vier gegen den ungeliebten Rivalen und sammelte in insgesamt 16 Begegnungen mit den Kölnern satte elf Scorerpunkte (fünf Tore, sechs Assists). Kein Wunder, dass er nach dem Spiel auch noch die obligatorische Humba mit den Fans anstimmen durfte.