Zwei Spiele Sperre Handball-WM für Düsseldorfer nach Beißattacke beendet

Skorupa ist gebürtiger Gerresheimer und ist Mitglied der US-Nationalmannschaft und spielt mit seiner Mannschaft in einer anderen Gruppe als das Team seines Heimatlandes. Skorupas Mutter ist US-Bürgerin, weshalb der 1,93-Meter-Mann neben der deutschen auch die amerikanische Staatsangehörigkeit besitzt. So konnte er bereits an der U21-WM 2019 in Spanien, den Panamerikanischen Spielen 2019 in Lima Lima und 2022 an der nordamerikanischen und karibischen Handballmeisterschaft in Mexiko teilnehmen. In Mexiko holten sich die Amerikaner als Titelgewinner auch die Qualifikation für die derzeitige WM.