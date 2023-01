Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf Wissenschaftler beweisen ihre Coolness beim Science-Slam

Eigentlich sollte jetzt schon klar sein, dass Wissenschaft einen großen Coolness-Faktor haben kann. Die Science-Slammer beweisen das aber noch einmal in ihren zehnminütigen und äußerst unterhaltsamen Vorträgen. Und dabei geht es nicht nur um Inhalte, sondern auch um eine einfallsreiche Präsentation. Mathematiker Florian Felix lässt die Mathematik zu einem Kriminalfall werden und hofft, dass die Lösung des Falls durch seine Gesangeinlage beim Zuhörer hängen bleibt. „Auch wenn das keiner im Alltag brauchen kann“, gibt er freimütig zu. Biologin Kumsal Ecem Çolpan Karisan erklärt dem Publikum, wie sie den genetischen Code der Gerste verändern möchte, damit die Menschen trotz Klimawandels weiter Bier trinken können. Physiker Samuel Morales hat sich den Majorana-Fermionen und deren Einsatz in Quantencomputern verschrieben. Physikerin Anna Hülkenberg erzählt mit viel Humor und einem kleinen Rollenspiel das Prinzip der Fluoreszenz, während Stefan Hartmann eine Lanze für den Einsatz des Apostrophs bricht – ob dieser nun angebracht ist oder nicht. „Wenn ihr das nächste mal ein Apostroph seht, dann denkt vielleicht nicht: Oh mein Gott, ein Deppenapostroph. Sondern: Da hat einer auf eine eigene Art viel Ahnung von Sprache“, rät er am Ende seines Vortrages. Den Abschluss macht Chemiker Lukas Biesen, der seinen Job mit dem eines Kochs vergleicht und die passende Mütze dazu trägt. Mit einem Experiment auf der Bühne veranschaulicht er seine Forschung und wird am Ende als verrückter Wissenschaftler in eine Zwangsjacke gesteckt.