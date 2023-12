NRW goes Hollywood An diesen Orten in der Region wurden bekannte Filme und Serien produziert

Einen riesen Erfolg feierte die Netflix-Serie „How to sell drugs online (fast)“. Dabei gründet der Schüler Moritz einen Online-Versand für Drogen, hat damit zunächst auch Erfolg, gerät aber immer wieder auch an kriminelle Gegenspieler. Die Kulisse für die fiktive Stadt Rinseln, in der die Serie spielt, boten einige Städte in NRW. Gedreht wurde unter anderem an der Diplomatenschule in Bonn. Viele Szenen entstanden auch im Stadtteil Ippendorf. Aber auch in Düsseldorf und Köln fanden Dreharbeiten statt.