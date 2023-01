Comic-Messe in Düsseldorf Wo die Fans die wahren Manga-Stars sind

Alina Bojahr und Leonie Dulas haben ihre Kostüme zwar gekauft, aber selber noch Hand angelegt. „Ich bin aber gerade dabei, mir ein Kostüm selber zu machen“, erzählt Bojahr. Mikaela aus „Seraph of the End“ soll es werden. „Das ist ein einfaches Kostüm, nicht so traditionell, wie das, was ich trage. Ich möchte nichts falsch machen und die Kultur verletzen.“ Den beiden Freundinnen gefällt die kleine Convention. „Das ist heimeliger und weniger stressig. Wir haben auch schon viele Leute getroffen“, sagt Dulas. Besonders toll sei es, dort andere Fans und Vorbilder zu treffen, denen sie in den sozialen Medien folgen.