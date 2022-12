Grenzwert überschritten Mehr als 1000 Corona-Todesfälle in Düsseldorf

Die Zahl der Covid-Todesfälle erfasst übrigens nicht, ob eine Person an oder mit Corona gestorben ist. Sie sagt lediglich aus, wie viele Personen bei ihrem Tod infiziert waren. Insbesondere bei älteren Patienten liegt häufig Multimorbidität vor – es treten also mehrere Krankheiten gleichzeitig auf und es ist nicht nachweisbar, welche schließlich zum Tod geführt hat. Es sterben jedoch auch Menschen an oder mit Corona, ohne dass sie in die Zählung einfließen, weil sie nie getestet werden.