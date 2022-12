Jahresabschluss ADFC lädt an Silvester zu Buffet und Fahrradtour ein

Zum Abschluss des Jahres lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Düsseldorf zu einem gemeinsamen Buffet und einer nächtlichen Fahrradtour ein. Der Abend steht unter dem Motto „Silvester in der frischen Luft“. Treffpunkt ist ab 20 Uhr an der ADFC-Geschäftsstelle in Oberbilk, Siemensstraße 46.