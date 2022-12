Im Kreis Heinsberg Zahl der Alkoholvergiftungen sinkt

Landesweit hingegen wurden nur 7,4 Prozent weniger junge Menschen mit einer Alkoholvergiftung in Krankenhäuser eingewiesen. Insgesamt 2491 Personen waren 2021 in Nordrhein-Westfalen betroffen. Laut NRW IT setzt sich die seit 2017 bestehende rückläufige Entwicklung dieser Behandlungsfälle fort. Im Jahr 2020, als die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie begannen, war die Zahl der wegen alkoholbedingter Verhaltensstörungen stationär behandelten Kinder und Jugendlichen mit minus 38,7 Prozent gegenüber 2019 überdurchschnittlich stark zurückgegangen.