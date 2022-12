Jahreswechsel 2022/23 Wo das Feuerwerk an Silvester in Düsseldorf verboten ist

Die Stadt weist noch einmal auf das Feuerwerksverbot an Silvester in der Altstadt hin. Wie in den vergangenen Jahren gilt vom 31. Dezember, 20 Uhr, bis zum 1. Januar, 6 Uhr, ein Mitführ- und Abbrennverbot für Feuerwerkskörper in der Altstadt. Raketen, Feuerwerksbatterien und Böller – also Feuerwerkskörper der Kategorie F 2 – sind verboten. Erlaubt ist dagegen so genanntes Jugendfeuerwerk wie etwa Wunderkerzen und Bodenfeuerwirbel, alle Feuerwerkskörper, die ganzjährig und an Menschen ab zwölf Jahren abgegeben werden dürfen.