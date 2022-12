Noch mehr Opfer Mittlerweile 39 Tote durch Überschwemmungen auf den Philippinen

Nach heftigen Regenfällen auf den Philippinen ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 39 gestiegen. Wie die Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag mitteilte, kamen bei einem Erdrutsch in Mati City auf der Insel Mindanao am Mittwoch vier Menschen ums Leben, die gemeinsam an einem Fluss geangelt hatten. Unter den Toten waren demnach zwei Jugendliche.