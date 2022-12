Designpreis für Düsseldorfer Zahnarzt Diese Praxis erinnert an das Weltall

Hier würden sich Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia, Captain James T. Kirk und Lieutenant Uhura die Zähne behandeln lassen. In der Zahnarzt-Praxis von Michael Alte in Heerdt zieren super-scharfe Aufnahmen von unendlichen Weiten des Universums die Wände, die Behandlungsräume heißen Saturn, Venus oder Neptun, sind also nach Planeten des Sonnensystems benannt, und mitten in der Praxis steht ein Astronaut in vollem Raumanzug.