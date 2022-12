Natur in Düsseldorf Stadt will das Ökosystem im Eller Forst stärken

Das entwässernde historische Grabensystem werde in den zurückliegenden Jahren daher immer extensiver gepflegt. Untergeordnete Seitengräben seien in Fließrichtung zu den Hauptgräben verschlossen worden. Das im Winter höher anstehende Grundwasser könne dadurch in Teilbereichen länger in der Fläche gehalten werden. In erster Linie würden diese Maßnahme dem Schutz der seltenen Lebensräume sowie der Pflanzen- und Tierarten dienen. „Die Trockenheit im Sommer hat jedoch negative Einflüsse auf das Ökosystem des Moores“, konstatieren die Experten der Stadt. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, werde die Verwaltung eine Machbarkeitsstudie zur Aufwertung des Niedermoores in Auftrag geben. Darin sollen unter anderem der Kikweggraben und weitere Nebengräben intensiv untersucht werden.