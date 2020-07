Düsseldorfer Hausbrauerei : Kürzer baut eine Brauerei in Flingern

Düsseldorf Uerige, Schumacher, Füchschen und Schlüssel sind die alteingesessenen Platzhirsche unter den Hausbrauereien in Düsseldorf. Das Kürzer ist vor zehn Jahren hinzugestoßen – und hat Expansionspläne.

Hans-Peter Schwemin hat vor zehn Jahren ein Experiment gewagt – und es ist lange aufgegangen: Das Kürzer in der Kurze Straße hat sich seit seinem Start 2010 einen festen Platz in der Altstadt erobert und gehört heute zu den beliebtesten Adressen im Amüsierviertel.

In der Altstadt reichen die Kapazitäten nicht mehr aus, ein Sud umfasst dort lediglich 2000 Liter. In Flingern soll in einer alten Halle zusätzlich eine Anlage mit einer Kapazität von 3000 Litern in Betrieb gehen.